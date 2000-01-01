Оформить заявку

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Услуги

Аудит фильтра каталога

Аудит фильтра каталога

2000-6000 ₽

2-6 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Аудит фильтра каталога

Аудит фильтра каталога

2-6 ч

2000-6000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Пользователи жалуются на неудобство фильтрации товара
  • Пользователи покидают сайт после или во время взаимодействия с фильтром
  • Очевидно, что фильтр неудобный

Подробное описание услуги

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Польза хорошего фильтра в интернет-магазине неоценима. Именно он помогает посетителю сайта максимально быстро найти товар подходящий под заданные критерии. И если опыт использования фильтрации был положительным, то с большей долей вероятности произойдет конверсия, даже если человек выбирал товары на разных сайтах. Ведь гораздо приятней получить искомое в 3 клика, чем час разбираться в нагромождении поисковых опций, которые при этом еще и работают некорректно.

Аудит фильтра нужно проводить в следующих случаях:

  • Вы заметили по метрике, что пользователи уходят с сайта во время или сразу после того, как воспользовались фильтром
  • Пользователи сайта тратят неоправданно много времени на настройку фильтра
  • Вы поняли, что фильтр слишком сложный и хотите его облегчить не во вред функционалу
  • Поступали жалобы на фильтр
  • Ничего из вышеперечисленного, но у вас есть подозрения, что можно сделать лучше

Оформление заявки на услугу

Аудит фильтра каталога

Примерная цена и время выполнения

2-6 ч

2000-6000 ₽

Проводимые работы

  • Анализ метрики
  • Проверка расположения фильтра
  • Проверка соответствия общей стилистике сайта
  • Проверка работоспособности полей и кнопок
  • Проверка правильности группировки полей
  • Проверка названий полей и текстовых формулировок
  • Проверка удобства и скорости получения желаемого результата
  • Создание текстового документа с собранной информацией и рекомендациями

От вас потребуется

  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - логин/пароль

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Примерная цена и время выполнения

2-6 ч

2000-6000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно

Эта услуга входит в наборы

Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка

Аудит юзабилити сайта

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