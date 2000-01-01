Оформить заявку

Польза хорошего фильтра в интернет-магазине неоценима. Именно он помогает посетителю сайта максимально быстро найти товар подходящий под заданные критерии. И если опыт использования фильтрации был положительным, то с большей долей вероятности произойдет конверсия, даже если человек выбирал товары на разных сайтах. Ведь гораздо приятней получить искомое в 3 клика, чем час разбираться в нагромождении поисковых опций, которые при этом еще и работают некорректно.

Аудит фильтра нужно проводить в следующих случаях: