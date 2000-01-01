Оформить заявку

Аудит фильтра каталога
2000-6000 ₽
2-6 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Польза хорошего фильтра в интернет-магазине неоценима. Именно он помогает посетителю сайта максимально быстро найти товар подходящий под заданные критерии. И если опыт использования фильтрации был положительным, то с большей долей вероятности произойдет конверсия, даже если человек выбирал товары на разных сайтах. Ведь гораздо приятней получить искомое в 3 клика, чем час разбираться в нагромождении поисковых опций, которые при этом еще и работают некорректно.
Аудит фильтра нужно проводить в следующих случаях:
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
2-6 ч
2000-6000 ₽
Примерная цена и время выполнения
2-6 ч
2000-6000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно
Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка