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8 (499) 322-39-08

Услуги

Услуги

Администрирование сайта

Ваш сайт – наш сайт. Берем контроль рутинных моментов на себя.

Доработка и ремонт сайта

Что то сломалось? Мы починим. Неработающий сайт или его часть — это убытки. Зачем терпеть и ждать чуда, когда можно обратиться к нам и все решить за пару дней?

Интеграция сайта

Все что можно прикрутить к сайту или приложению. Обычно это расширяет функционал и делает вашу жизнь проще.

Скрипты, боты, кодинг

Боты, код, разработка нового. Все эти слова про эту категорию. Задумали что то грандиозное или нужен стандартный, но невероятно удобный телеграм-бот? Вам сюда!

Дизайн и UX

Мы можем сделать все круто с нуля или поработать над тем, что уже есть. В зависимости от ваших нужд: или проведем аудит и подскажем, как лучше, или сделаем круто сразу.

Верстка

Настало время воплотить в жизнь дизайн макет? Или вам просто требуется заверстать письмо для рассылки? Качество и скорость выполнения верстки стабильно высокие.

SEO

Плохая индексация сайта в поисковиках это плохо. Ведь вы теряете невероятно эффективный бесплтный источник траффика. Разрешите исправить, если с этим проблемы.

Почасовая работа

Если ваши задачи сложно поместить в рамки каталога WhiteBox, но вам нужна качественная работа программиста или дизайнера - почасовая работа это для вас.

Разработка с нуля

Хотите разработать мобильное приложение, интернет-магазин или другой проект "с чистого листа"? У WhiteBox есть кое-что для вас...