Зачем мне обращаться к вам, ведь есть разные фриланс-биржи?

2 Зачем мне обращаться к вам, ведь есть разные фриланс-биржи?

Тем, кто работал с фриланс-биржами для выполнения различных работ известны все недостатки такого подхода.

Прежде всего это ненадежность исполнителей. Если у вас нет "своего специалиста" на фриланс, с которым вы уже давно работаете, то, скорее всего вы будете сталкиваться со срывами сроков, невыполнением обязательств и некачественно выполненной работой.

Кажущимся преимуществом является низкая цена, однако это обманчивое ощущение – доработки, исправления ошибок и проблемы из-за срыва сроков сводят преимущества в цене к минимуму.

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