Ответы на часто задаваемые вопросы, а так же на те, на которые просто хотелось ответить
В каждой услуге мы указали примерный диапазон цен и времени, который взят из нашей собственной статистики.
Перед стартом конкретной задачи WhiteBox оценивает ее объем, возможность выполнения и сообщает результат оценки клиенту. Только после получания вашего согласия белый куб принимается за дело.
Тем, кто работал с фриланс-биржами для выполнения различных работ известны все недостатки такого подхода.
Прежде всего это ненадежность исполнителей. Если у вас нет "своего специалиста" на фриланс, с которым вы уже давно работаете, то, скорее всего вы будете сталкиваться со срывами сроков, невыполнением обязательств и некачественно выполненной работой.
Кажущимся преимуществом является низкая цена, однако это обманчивое ощущение – доработки, исправления ошибок и проблемы из-за срыва сроков сводят преимущества в цене к минимуму.
Мы предлагаем набор услуг с понятным описанием и характеристиками. Гарантируем их выполнение с надлежащим качеством, т.к. WhiteBox это не только волшебный ящик, который делает всякое, но и компания, имеющая репутацию. Мы работаем на репутацию и на результат, никуда не исчезаем, не срываем сроки и обеспечиваем гарантированное качество услуг.
Легенда такая - мы команда разработчиков, которая решает вопросы. Но на самом деле, за всем этим стоит волшебный белый куб, который и выполяет все работы.
А мы обеспечиваем его высококачественным электричеством, интернетом и просим выполнить задачки для наших клиентов.
Без проблем! Вы можете написать (или позвонить 8 (499) 322-39-08) нам и рассказать, что требуется сделать, мы расчитаем срок выполнения и стоимость.
При поступлении нескольких запросов на одну и ту же услугу – мы обязательно добавим ее в наш каталог.
Мы оказываем услуги, в которых хорошо разбираемся и для которых у нас есть механизм их выполнения. Это позволяет нам работать быстрее и качественнее, чем многие другие.
Нет. Мы не работаем с:
Кроме того, мы оставляем за собой право отказать в предоставлении услуг любой компании или физическому лицу без объяснения причин.